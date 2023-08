Marseille: une altercation impliquant un policier en civil, rentrant de son service, fait deux blessés

Un policier, qui n'était pas en service au moment des faits, a fait usage de son arme à feu à la suite d'une altercation avec deux autres personnes. Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital et leur pronostic vital n'est pas engagé.

Une altercation entre un policier, qui "regagnait son service à pied", et deux personnes lundi à Marseille s'est soldée par deux blessés: une des personnes en cause atteinte par un tir et le policier lui-même "violemment agressé", selon le parquet.

Les deux blessés sont sortis de l'hôpital, a précisé le parquet de Marseille dans un communiqué.

Les faits se sont déroulés dans une rue du centre de Marseille, en fin de matinée. "Il y a eu une altercation entre un policier en civil, qui n'était pas en service (à ce moment-là, NDLR), et deux personnes", a indiqué une source policière.

"Au moins un coup de feu a été tiré avec l'arme du policier" dans des circonstances encore à éclaircir, a ajouté la même source policière à l'AFP.

Ce policier, qui "regagnait son service à pied", a été "violemment agressé par deux hommes circulant à bord d'un camion à la suite d'un différend lié à la circulation", a expliqué le parquet de Marseille.

Après avoir été frappé, il s'est retrouvé "immobilisé et étranglé au sol par l'un des hommes" et a alors fait "usage de son arme", blessant son agresseur à l'épaule, selon la même source.

Deux enquêtes ouvertes, dont une par l'IGPN

"Selon l'un des premiers témoignages recueillis, le policier avait indiqué sa qualité au cours de l'altercation", note encore le parquet.

Les deux occupants du camion - celui blessé à l'épaule ainsi que le second, "auteur de faits de violences et qui s'était emparé de l'arme du policier", ont été placés en garde à vue, a-t-il poursuivi.

Deux enquêtes sont ouvertes. La première vise les deux occupants du camion et a été confiée à la sûreté départementale pour "violences en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol".

"La seconde enquête, ouverte du chef de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique et pour laquelle la sûreté départementale et l'IGPN ont été co-saisies, porte sur le ou les tirs effectués par le policier", selon le parquet.