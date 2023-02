Pau: le passager d'un trajet en Blablacar transportait un kilo de cocaïne

Un jeune homme a été arrêté au péage de Pau (Pyrénées-Atlantiques) dans la nuit du 20 au 21 février, parce qu'il transportait un kilo de cocaïne. Il était passager d'un trajet en Blablacar et pensait rentrer chez lui en toute discrétion.

Surprise pour les forces de l'ordre au péage de Pau, dans la nuit du 20 au 21 février, après avoir arrêté une voiture. En contrôlant le véhicule, les gendarmes du groupe local de contrôle des flux, renforcés par l'équipe cynophile du peloton de surveillance et d'intervention Psig de Pau, ont découvert un kilo de cocaïne.

"Ils ont eu la surprise de découvrir le paquet soigneusement emballé dans la valise d'u jeune homme", relate la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, dans un post publié sur Facebook.

Le jeune rentrait chez lui depuis Bordeaux, "en toute discrétion comme passager d'un véhicule Blablacar". C'est un couple originaire de Pau qui avait mis en ligne ce trajet.

Placé en garde à vue et jugé

La gendarmerie explique que le couple a rapidement été mis hors de cause. De son côté, le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été déféré vendredi et devait être jugé en comparution immédiate ce lundi 27 février.