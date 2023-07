Plus d'1 million d'euros dans une cagnotte en soutien au policier: qui sont les donateurs?

La cagnotte en soutien au policier placé en détention provisoire après la mort de Nahel, à Nanterre, a dépassé le million d'euros de dons ce lundi. Les donateurs revendiquent leur droit de soutenir la police et déplorent la manipulation politique.

Une cagnotte en soutien à la famille du policier placé en détention provisoire après la mort de Nahel, à Nanterre, a dépassé le million d'euros de dons ce lundi. Cette cagnotte lancée par un ancien porte-parole d'Eric Zemmour fait polémique mais séduit. En témoignent les 53.000 contributeurs, dont les dons sont compris entre 5 et 20.000 euros.

"Ce n'est même pas du tout un acte politique, je ne savais pas qui était à l'origine de la cagnotte, assure Laurent, qui a donné 20 euros en soutien à la famille du policier, dans "Estelle Midi" ce lundi sur RMC et RMC Story. C'est pour soutenir la famille du policier. Je ne cautionne pas forcément son acte mais j'attends qu'il soit jugé. Même s'il a été mis en examen, il reste présumé innocent."

"Les gens ont droit de donner à qui ils veulent"

"Je ne cautionne pas qu'un policier tue qui que ce soit, mais toutes ces violences, ces soi-disant excuses, il y en a marre. Mon geste, c'est un soutien à la police. Les gens ont droit de donner à qui ils veulent", assure Laurent, qui se fiche de savoir si son don pourrait être instrumentalisé à l'avenir et qui ne cache pas qu'il pourrait aussi soutenir la famille de Nahel, pour qui une cagnotte a été créée également et approche les 200.000 euros.

De son côté, Chris hésite à participer à la cagnotte en soutien à la famille du policier: "On a deux cagnottes mais on a cette liberté de choisir. Mais tout est orienté politiquement, des politiques qui critiquent et des gens qui ont organisé cette cagnotte. L'exploitation politique est dans un autre monde", déplore-t-il dans "Estelle Midi".

"On a ces casseurs qui exploitent ce drame uniquement pour aller faire leur shopping gratuit, pour aller casser", ajoute Chris.

Une deuxième cagnotte créée par les collègues du policier

"Chacun donne à qui il veut", défend le policier Abdoulaye Kanté. "L'école du fils du policier incriminé a reçu des menaces de mort, sa femme n'a peut-être plus de quoi subvenir à leurs besoins", note le fonctionnaire.

"Certains profitent de cette occasion pour rendre politique tout, et c'est indécent. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas pro-police et veulent donner parce qu'ils sont touchés", ajoute Abdoulaye Kanté.

"Cette cagnotte n'a pas vocation à payer les frais de défense du policier", rappelle de son côté Jérôme Lavrilleux. "Il bénéficiera de la protection fonctionnelle, c'est le ministère de l'Intérieur qui prendra en charge ses frais de défense", précise-t-il. "Et si j'étais l'avocat, je conseillerais au policier de refuser cette cagnotte parce qu'elle a été instrumentalisée politiquement, c'est une manoeuvre politique", ajoute Jérôme Lavrilleux.

Abdoulaye Kanté rappelle qu'une cagnotte a également été lancée par les collègues du policier: "C'est celle-ci que je veux mettre en avant", explique-t-il, en assurant y avoir participé.