Policiers agressés à Lyon: un homme de 26 ans en situation irrégulière interpellé

Après l'agression de trois policiers mercredi soir à Lyon, un homme de 26 ans en situation irrégulière a été interpellé dimanche à Lyon. Il est soupçonné d'avoir participé à l'agression des trois fonctionnaires.

Un homme de 26 ans, en situation irrégulière, a été interpellé dimanche, soupçonné d'avoir participé à l'agression de trois policiers mercredi soir à Lyon, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Un suspect étranger avait été brièvement arrêté et placé en garde à vue samedi, mais avait été mis "hors de cause" et libéré dimanche, avait indiqué ce même jour le parquet de Lyon.

Avant-même cette communication du parquet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait affirmé sur Twitter que "suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé".

Un premier suspect pas impliqué mais en passe d'être expulsé

Une fois ce suspect mis hors de cause, le ministre de l'Intérieur avait écrit, dans un second tweet: "en lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause: vol, violences, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention de drogues, violences en réunion... cet individu n'a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte".

L'homme en question fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) antérieure et doit en effet être expulsé, a précisé lundi une source proche du dossier.

Vers un placement en détention provisoire

Le second suspect de 26 ans, en situation irrégulière, a été interpellé dimanche à 19h50 en sortant d'un tram selon une source proche du dossier. Dans un communiqué lundi en fin de journée, le procureur de Lyon Nicolas Jacquet a confirmé l'interpellation de ce suspect "contre lequel il existe des indices graves et concordants de participation aux faits".

Le parquet a également annoncé l'ouverture d'une information judiciaire "aux fins de mise en examen et placement en détention provisoire" de ce suspect "et pour favoriser l'identification, la localisation et l'interpellation de tous les auteurs de ces faits".

L'auteur de l'arrachage du collier âgé de 18 ans et activement recherché

Il précise que "l'auteur de l'arrachage d'un collier à l'origine de l'intervention des policiers", âgé de 18 ans, et "déjà condamné pour vols, est actuellement en fuite" et "activement recherché dans le cadre d'un mandat de recherches délivrés par le parquet".

Deux policiers ont été blessés mercredi soir en tentant avec un collègue d'interpeller une personne suspectée de vol, au milieu d'une foule qui les a violemment pris à partie, selon une source policière. Ils présentent des ITT de 2 et 7 jours, selon le parquet.

Sur une vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux, relayée par le syndicat Alliance et le site d'information LyonMag, on peut voir trois policiers en civil, deux hommes et une femme, essuyer coups et jets de projectiles devant l'entrée d'une supérette dans le quartier sensible de la Guillotière, au centre-ville.