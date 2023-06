Procès du "tueur de DRH": une confrontation très attendue entre le suspect et le seul survivant

Ce sera sûrement l'un des moments clés du procès de Gabriel Fortin, dit "le tueur de DRH". Il va être confronté ce lundi à une des victimes, la seule qui a survécu. L'homme est un des anciens DRH du suspect.

Deuxième semaine de procès pour Gabriel Fortin, dit le "tueur de DRH", aux assises de Valence. L’ingénieur au chômage est accusé de trois assassinats et sera confronté ce lundi après-midi à son ancien DRH, qu’il est soupçonné d’avoir tenté d’assassiner le 26 janvier 2021.

La cour a déjà diffusé l’enregistrement de son appel à la gendarmerie. On entend le souffle haletant du DRH qui déclare: “On m’a tiré dessus chez moi”. Bertrand Meichel était en conférence téléphonique quand quelqu’un a sonné à la porte. Un carton de pizza à la main, “il a demandé M. Meichel, j’ai dit oui, il a tiré, la balle est passée juste à côté”, décrit-il.

L’appel est saisissant, surréaliste. Le DRH raconte qu’il a pris en chasse son agresseur en chaussettes. Après un corps à corps, le suspect a pris la fuite en voiture et Bertrand Meichel ne l’a pas reconnu. L’opératrice lui demande: “Vous avez des soucis avec quelqu’un?”. “Non”, répond-il avant d’ajouter immédiatement: “Je suis DRH, j’ai mené plusieurs plans sociaux, quelqu’un m’en veut mais pas au point de me tuer”.

Quelques heures plus tard, Bertrand Meichel apprend qu’une autre DRH a été tuée par balle. Elle s’appelait Estelle Luce, c'était sa stagiaire en 2006. Pourtant, à aucun moment, Bertrand Meichel ne pense à Gabriel Fortin, qu’il a licencié pour faute la même année. Ce témoignage est très attendu car c’est la seule victime qui a survécu.

