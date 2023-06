Procès du "tueur de DRH": "Il va revenir pour tenter de me tuer", s'inquiète le seul survivant

Au procès de Gabriel Fortin, dit le "tueur de DRH", le suspect a été confronté ce lundi à son ancien DRH, Bertrand Meichel. La seule victime qui n'a pas succombé lors du périple meurtrier du tueur en janvier 2021.

Pour la première fois, ce lundi à Valence, Gabriel Fortin a été confronté aux proches des victimes. Surnommé le “tueur de DRH”, l'ingénieur au chômage risque la prison à perpétuité pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. Toute la semaine, la cour d'assises va procéder dans l'ordre chronologique du périple meurtrier de janvier 2021. Avec d'abord la première victime, le 26 janvier: Estelle Luce criblée de quatre balles sur le parking de son entreprise.

Sa mère, Evelyne Luce, a directement interpellé Gabriel Fortin, sans colère, mais avec une question simple: pourquoi avoir tué sa fille? Une question qui est cependant restée sans réponse.

“J’ai essayé, j’ai tenté, mais il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre. Ce n’est pas de sa faute, c’est la faute des autres et pas la sienne. Et pourtant, notre fille elle n’a fait que son travail, mais ça, il ne veut pas l’admettre. Il reste dans son mutisme, il est toujours froid . Je crois qu'on n'aura pas de réponse à nos questions”, déplore-t-elle.

Autre temps fort de la journée de lundi, le témoignage de Bertrand Meichel, seul rescapé du périple vengeur du tueur de DRH en janvier 2021. Il avait licencié Gabriel Fortin en 2006.

"C'est l'entretien préalable au licenciement le plus long de ma carrière". C'est le seul souvenir que Bertrand Meichel a de Gabriel Fortin. Il remonte à août 2006. A l'époque, il est assisté d'une jeune stagiaire, Estelle Luce, qui sera la première victime 15 ans plus tard. Dès qu'il prononce son nom, Bertrand Meichel fond en larmes. Le syndrome du survivant.

Gabriel Fortin est persuadé d'avoir fait l'objet d'un licenciement économique déguisé, l'interroge le président. Faux, répond son ex-DRH, qui évoque son incompétence et son incapacité à travailler en équipe.

“On n’a toujours aucun début d’explication sur le fait de tuer trois femmes en se faisant justice soi-même. Quelque part, c’est de ça dont on parle. Un jour, il va sortir, et je reste convaincu au fond de moi qu’il voudra terminer le boulot. C’est-à-dire qu’il va revenir pour tenter de me tuer. Moi et les autres personnes qui sont sur sa liste”, a-t-il indiqué.

Bertrand Meichel est toujours DRH: "Je fais ce métier depuis 34 ans et je n'ai pas envie de donner à Gabriel Fortin le pouvoir de m'empêcher d'exercer".

