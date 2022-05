Procès du 13-Novembre: le chanteur des Eagles of Death Metal affirme "pardonner" aux terroristes

Le chanteur des Eagles of Death Metal Jessie Hughes a témoigné ce mardi devant la cour d'assises spéciale, pour le procès du 13-Novembre. Il a affirmé qu'il pardonne aux terroristes et leur a souhaité de "trouver la paix".

Jesse Hughes, le chanteur, et Eden Galindo, l'ancien guitariste du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan lors des attentats de 2015, ont témoigné ce mardi au procès des attentats qui ont fait 130 morts. Ce soir-là, 90 personnes avaient été tuées dans la salle de concert du Bataclan.

Jessie Hughes, large moustache, costume noir et cravate rouge a remercié de sa voix grave le peuple français pour sa bienveillance. Une voix qui tremble lorsque le chanteur évoque son sentiment de culpabilité: “Je ne savais pas si je remonterai sur scène un jour, je me sentais comme le fromage qui attire les souris pour les piéger”.

Et même si le 13 novembre 2015 a “changé sa vie à jamais”, dit-il, Jessie Hughes, fervent catholique, accorde son pardon aux accusés.

“Je me sens mieux aujourd’hui. L’amour gagne. C’est important de pardonner. J’ai toujours été dans cette démarche de pardon. Tout le monde peut se perdre et tout le monde doit pouvoir retrouver son chemin. Et je pense que la plupart de ces hommes le retrouvent. Alors oui je les pardonne et j’espère qu’ils trouveront la paix”, indique-t-il.