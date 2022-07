Rumeurs, insultes: un policier condamné à du sursis pour harcèlement sexuel sur plusieurs collègues

L'homme a été reconnu coupable de harcèlement sexuel contre trois des victimes. Éconduit après des avances sexuelles à plusieurs policières, il les traitait de "sale pute" devant des collègues. Le policier s'est défendu en mettant en avant un "humour un peu particulier".

Un brigadier de 34 ans a été condamné jeudi par le tribunal de Créteil à huit mois de prison avec sursis pour avoir harcelé, sexuellement ou moralement, trois policières qui travaillaient avec lui au commissariat de Champigny-sur-Marne.

Ce policier, qui travaille maintenant en Seine-et-Marne, a également été condamné à une obligation de soins psychiatriques et une interdiction de contact avec ses victimes. Il devra par ailleurs suivre un stage de lutte contre le sexisme. Il pourra continuer à travailler comme policier, n'ayant pas été condamné à une interdiction d'exercer son métier.



Il était jugé pour avoir fait des avances de nature sexuelle répétées à quatre de ses subalternes puis pour les avoir harcelées lorsqu'elles le repoussaient.

"Sale pute"

L'homme a été reconnu coupable de harcèlement sexuel contre trois des victimes, de harcèlement moral contre deux d'entre elles, et a été relaxé des faits reprochés par la quatrième plaignante.



Selon les déclarations de ces femmes lues lors de l'audience en juin, Jonathan L., éconduit, les traitait de "sale pute" notamment devant des collègues et leur "imputait des insuffisances professionnelles non avérées".



À la barre, ces femmes ont également relaté les réflexions inappropriées sur leur conjoint ou amant jusqu'aux rumeurs "trash" colportées sur leur vie sexuelle.

"Un humour particulier"

Le policier s'était défendu en mettant en avant un "humour un peu particulier". Il avait également décrit un climat de camaraderie potache, "dans un milieu policier (qui) est notre deuxième famille", où les fonctionnaires se côtoient en dehors des horaires de travail.

"C'était important pour nous qu'il y ait une peine prononcée contre lui, peu importe le quantum, pour qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas des menteuses", a réagi une des victimes à l'issue du délibéré.

Lors de l'audience, le parquet avait requis cinq mois de prison avec sursis contre le policier, qui n'était pas présent jeudi au tribunal de Créteil pour écouter le délibéré.