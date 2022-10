Sa mère et son frère bloquent un bus pour récupérer ses agresseurs et ses objets volés

Deux membres d'une famille de Sénart (Seine-et-Marne) ont retrouvé les agresseurs présumés de l'un de ses enfants, frappé au visage et dépouillé de plusieurs objets personnels à la sortie du lycée, récupérant les objets volés. Les policiers ont, par la suite, interpellé les deux adolescents.

Se faire justice soi-même. C'est la décision prise par une famille de Sénart (Seine-et-Marne), le 20 octobre dernier. Au retour de son lycée, à Savigny-le-Temple, le fils de la famille, quinze ans, est blessé au visage, l'air défait. Il a été frappé à coups de poing par deux autres jeunes qui lui ont dérobé son téléphone portable et sa casquette, raconte Le Parisien.

Les membres de la famille présents à son domicile à son arrivée, sa mère et son frère, décident de retrouver le plus vite possible les agresseurs. Ils prennent leur voiture et vont à la recherche du bus dans lequel sont les deux adolescents qui ont agressé leur fils, leur frère.

Les deux adolescents interpellés

Connaissant la ligne, ils retrouvent l'autobus, lui bloquent la route, l'obligent à s'arrêter et montent à l'intérieur. Repérant les suspects, ils récupèrent les objets volés puis essaient de maintenir les deux personnes en vue avant l'arrivée des policiers. Peine perdue: ils prennent la fuite à pied en laissant dans la précipitation un sac derrière eux, par terre.

Les policiers arrivant sur place récupèrent le sac et identifient son propriétaire puis son complice. Les deux adolescents, 14 et 15 ans, sont arrêtés, placés en garde à vue et seront bientôt convoqués devant le juge des enfants.