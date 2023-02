Saint-Etienne: arrestation d’un homme soupçonné de viols en série

Le suspect âgé de 21 ans a été identifié au terme d’une longue enquête de police. Il a été mis en examen et incarcéré mardi et est suspecté d'avoir fait onze victimes présumées.

L’enquête a débuté il y a plus d’un an, après la plainte d’une adolescente de 15 ans. A la fin de l’année 2021, la jeune fille avait fait la connaissance d’un homme sur un réseau social. Au fil des échanges, elle avait accepté de lui envoyer des photos d’elle nue. Très vite, les images sont devenues un moyen de chantage de la part de cet homme qui menaçait de les diffuser sauf si l’adolescente acceptait de le rencontrer.

C’est grâce à ce moyen de pression qu’il finit par la convaincre de le rejoindre dans un hôtel lyonnais où il lui aurait imposé une relation sexuelle. Dans les jours qui suivent, la jeune victime a porté plainte pour viol. L’enquête minutieuse des policiers de la sûreté départementale de la Loire a permis d’effectuer des rapprochements avec d’autres faits similaires commis notamment à Saint-Etienne selon le même procédé.

Onze victimes présumées

Au total, onze adolescentes ou jeunes femmes auraient été victimes du même agresseur à Lyon et Saint-Etienne, selon les informations recueillies par RMC. Finalement identifié puis interpellé lundi, le suspect est âgé de 21 ans et déjà connu des services de police. Les enquêteurs ont analysé le contenu de son téléphone et découvert sa technique répétée pour obtenir des relations sexuelles de la part des victimes lui ayant envoyé des photos d’elles.

En garde à vue, le jeune homme a nié avoir commis les viols qui lui sont reprochés. Au cours de ses auditions, il aurait toutefois admis avoir "fait pression" sur l’adolescente lyonnaise en 2021 au sujet de ses photos mais assure qu’il ne l’aurait pas contrainte à avoir un rapport sexuel. A l’issue de ses interrogatoires, le suspect a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen. Il a été placé en détention provisoire.