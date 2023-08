Un mois après les émeutes, comment la police enquête encore pour retrouver les émeutiers

Les premières condamnations sont déjà tombées un mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. Mais les enquêteurs n'ont pas encore fini avec les investigations. Tout est passé au peigne fin.

Un mois après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, tué par un tir de policier, les enquêtes qui visent les émeutiers se poursuivent et aboutissent. À Roubaix, trois jeunes majeurs ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les dégradations du théâtre Le Colisée. À Evry, quatre mis en cause, dont un mineur, sont poursuivis pour leur implication dans l'attaque du commissariat d'Evry dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin.

L'enquête a permis d'établir qu'il s'agissait d'une attaque préparée et coordonnée. Une cinquantaine d'émeutiers avait pris d'assaut le commissariat d'Evry avec des jets de cocktail molotov et un départ de feu avec de l'essence.

Jusqu'à un an de prison

Les quatre suspects sont poursuivis pour destructions et dégradations après des investigations de fourmis, précise le commissaire Thierry Galy, patron de la police judiciaire de l’Essonne.

“Il y a eu un gros travail de relevé d'empreintes génétiques et autres sur des panneaux polices dégradés. On a notamment retrouvé une pierre sur laquelle on aura l’ADN d’un de nos objectifs. On a retrouvé un bidon. Et puis les recoupements de téléphonie, la vidéo sont autant d’éléments qui impliquaient les gens précisément dans un rôle précis sur la cinquantaine de personnes. La responsabilité pénale elle est individuelle donc notre job, c’est de démontrer qui a fait quoi précisément”, assure-t-il.

Trois majeurs ont été jugés en comparution immédiate et condamnés à des peines allant jusqu'à un an de prison ferme. Le parquet d'Evry qui avait requis des peines trois plus lourdes a fait appel de ces condamnations.