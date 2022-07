"Violeur de la Sambre": Dino Scala condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale

Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour 56 viols et agressions sexuelles.

La cour d'assises du Nord a prononcé vendredi une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle, avec sûreté des deux tiers, contre Dino Scala, le "violeur de la Sambre", jugé pour 56 viols et agressions sexuelles.



Cette peine est conforme à celle réquise jeudi par le parquet. L'accusé, 61 ans, était jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle, commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la Sambre, rivière traversant la frontière franco-belge.