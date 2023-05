1er-Mai: pourquoi la présence du Rassemblement national pourrait tendre les esprits au Havre

C'était annoncé, le Rassemblement national a choisi Le Havre, fief d'Édouard Philippe, pour sa traditionnelle "fête de la nation" du 1er-Mai. Un cortège avec plus de 1500 militants et élus est prévu alors qu'un peu plus loin se tiendra la manifestation des syndicats.

Le Havre a été choisie par le Rassemblement National qui renoue avec sa tradition du 1er-Mai. 1500 élus et militants sont attendus ce lundi pour une “fête de la nation” où seront présents Marine le Pen et Jordan Bardella. Marine Le Pen en début d'après-midi un discours, dans la ville d'Édouard Philippe, de quoi y voir un match avant la présidentielle de 2027.

Il y aura donc le défilé du 1er mai d'un côté et la "fête de la nation" du RN de l'autre. Ce qui suscite des inquiétudes sur place. Sarah sera dans la rue ce lundi contre la réforme des retraites. Mais impossible pour elle de faire abstraction de cet autre rassemblement.

“C’est une provocation. Moi, je pense que c’est surtout une provocation en vue de la prochaine présidentielle de 2027. C’est de la politique de bas étage”, appuie-t-elle.

Richard, un Havrais retraité, lui ne voit pas le problème. “Ça ne me dérange pas, elle a le droit de s’exprimer comme n’importe quel autre parti. Il n’y a pas de barrière. Ce n’est pas parce qu’on est dans telle ville, tel endroit, qu’on ne doit pas s’exprimer”, assure-t-il.

Un dispositif policier renforcé

Deux événements qui se dérouleront à bonne distance, de part et d’autre d’un bassin. L’intersyndicale veut absolument éviter les violences. “Les manifestations au Havre, toutes, elles sont très familiales, elles se passent dans la bonne humeur. Après ce qu’il peut se passer autour, c’est de la responsabilité de la préfecture, de la police et de la mairie”, juge Baptiste Bauza de la CGT Cheminots.

Côté force de l’ordre, les effectifs sont renforcés.

“Il y a eu même des arrêtés de pris sur l’interdiction même de porter des boules de pétanques, tout ce qui pourrait servir de projectiles. Et puis il y a des itinéraires bien distincts, donc on a un dispositif qui tient la route”, estime Karim Bennacer secrétaire départemental du syndicat de police alliance.

Des policiers qui seront équipés de deux drones autorisés à survoler la ville, mais seulement de 9h à 14h.