"Belle chanson de meeting": Eric Ciotti fait sa rentrée sur "Les Lacs du Connemara" de Michel Sardou

Le président du parti Les Républicains Eric Ciotti a fait sa rentrée au son des "Lacs du Connemara", le tube de Michel Sardou au cœur d'une polémique qui a agité droite et gauche cet été.

Eric Ciotti fait sa rentrée en musique. À l'occasion de sa rentrée politique au Cannet, dans les Alpes-Maritimes, le président des Républicains est arrivé sur scène au son des "Lacs du Connemara" de Michel Sardou. Une nouvelle marque de soutien au chanteur alors que sa mythique chanson a été largement égratignée cet été par la chanteuse Juliette Armanet, provoquant l'ire de la droite et de l'extrême droite.

Une arrivée en musique pour le questeur de l'Assemblée nationale qui a beaucoup plu à l'avocat Charles Consigny, ancien candidat aux législatives sur une liste LR et présent dimanche au Cannet: "J'ai trouvé ça très sympathique", assure-t-il ce lundi sur RMC et RMC Story. "Les Lacs du Connemara, c'est une très belle chanson de meeting", poursuit le conseil.

"Michel Sardou a plus d’affinités avec Eric Ciotti qu’avec Juliette Armanet"

En tout cas, cette rentrée en musique semble valider les propos de Juliette Armanet et le caractère "de droite" de la musique de Michel Sardou. "Je pense que Michel Sardou a plus d’affinités avec Eric Ciotti qu’avec Juliette Armanet et je ne suis pas certain que Juliette Armanet aurait été très à l’aise entre Eric Ciotti, Michèle Tabarot ou Brice Hortefeux", reconnaît Charles Consigny.

"Quitte à choisir du Michel Sardou pour faire sa rentrée, j'aurais choisi sa chanson 'Le France'", assure de son côté l'agriculteur Didier Giraud.

" On s'en fout, on s'en fout pas " : L'arrivée de Ciotti au son des " Lacs du Connemara " - 28/08 8:17

"C'est de droite, rien ne va"

"C'est une chanson qui me dégoûte, le côté scout, très sectaire, la musique est immonde, c'est de droite, rien ne va", avait assuré Juliette Armanet le 12 août dernier à la RTBF. Visiblement, elle n'avait pas tout à fait tort.

"Michel Sardou, c’est la France tout simplement. L’idole de nombreuses générations, un chanteur au caractère bien trempé et qui s’assume. Difficile à avaler pour la bien pensance !", avait réagi dans la foulée Eric Ciotti. Avant de rendre hommage au chanteur dimanche.