Comment une partie de la gauche modérée tente de se renouveler hors de la Nupes

Un peu plus d'un an après la création officielle de la Nupes, certains pontes de la gauche se verraient bien au sein d'une nouvelle alliance socialiste, loin de la mainmise de La France insoumise.

Comment trouver une alternative à la Nupes? À gauche de l'échiquier politique, deux mouvements tentent de se structurer en parallèle avec deux stratégies pour l’instant bien différentes.

D'un côté, le courant "Refondations" tente de peser à l’intérieur du Parti socialiste. Autour d’Anne Hidalgo, de Carole Delga la présidente de l’Occitanie, et du maire de Rouen Nicolas Mayer Rossignol, les figures de Refondations se réunissent ce vendredi à Montpellier pour des débats et des tables rondes. D'ailleurs, un certain Bernard Cazeneuve interviendra lors de ce week-end…

Plus de 8.000 adhérents

Et de l'autre côté justement, une semaine plus tard le 10 juin, Bernard Cazeneuve va officiellement lancer son mouvement nommé "La Convention", à Créteil (Val-de-Marne).

L’ancien Premier ministre avait quitté le Parti socialiste avec fracas l’an dernier, et veut désormais relancer une gauche plus modérée. Il revendique déjà plus de 8.000 adhérents. "Ça phosphore", s’amuse même un proche de Bernard Cazeneuve.

Entre la "Convention" et "Refondations", il existe en réalité assez peu de différences : les deux formations assument une proximité sur le fond, et visent la même chose, celle de créer une nouvelle union de la gauche plus indépendante des Insoumis.

À tel point qu’une socialiste se prépare, déjà, à une convergence des deux mouvements : "Tous creusent des sillons, et à un moment où à un autre ils se rejoindront", assure-t-elle.

Objectif 2024

On le sait déjà, le meeting organisé par Bernard Cazeneuve sera en grande partie consacré à la question européenne. François Hollande, l'ancien président de la République, doit par exemple participer à une table ronde sur l’Europe.

Les organisateurs ont d'ailleurs invité plusieurs responsables sociaux-démocrates de différents pays européens.

L’objectif est double pour Bernard Cazeneuve : montrer que son mouvement a un écho hors de nos frontières, et surtout, afficher une gauche très pro-européenne, en contraste avec le programme insoumis.

De là à présenter une liste aux européennes l’an prochain? Plusieurs membres de la Convention réfléchissent à se lancer, en se joignant à la liste du Parti Radical de Gauche. Le sujet pourrait être évoqué par Bernard Cazeneuve lors de son discours le 10 juin.

De son côté, le courant Refondations prépare des propositions sur le programme européen du PS… Et l’objectif est clair : éviter à tout prix une liste commune avec LFI aux européennes l’an prochain.