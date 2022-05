Damien Abad accusé de viol: "Il faut qu’il quitte le gouvernement" selon Alexis Corbière

“Je suis très attaché à la présomption d'innocence, monsieur Abad est peut-être innocent . Mais une femme, quand elle est victime de violences sexuelles, bien souvent elle intègre une forme de domination. Ce n’est pas simple de faire cette démarche. Donc soit on dit qu'on laisse faire la justice et ça va traîner pendant un moment, soit monsieur Abad doit accepter que du moment qu’on est mis en cause de manière sérieuse, il faut qu’il quitte le gouvernement”, indique-t-il sur RMC.