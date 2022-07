Damien Abad écarté du gouvernement: "Il était temps", juge Emma Dancourt

Visé par des accusations de viols et tentatives de viols, le ministre des Solidarités Damien Abad a été remercié par le gouvernement et évincé à l'occasion d'un remaniement ministériel.

Visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, Damien Abad a été remercié ce lundi à l'occasion du remaniement gouvernemental. L'éphémère ministre des Solidarités est remplacé par Jean-Christophe Combe, ancien patron de la Croix Rouge.

"Il était temps qu'il soit écarté", assure ce lundi sur RMC Emma Dancourt. "On a un gouvernement qui s'est longtemps appuyé sur la présomption d'innocence. C'est un principe important mais on nous l'a balancé à tout bout de champ", ajoute-t-elle alors que plusieurs plaintes ont été déposées ces dernières semaines contre l'ancien député LR.

"Il y avait surtout un principe de précaution qui n'était pas respecté. Le droit du travail dit qu'une entreprise doit protéger ses salariés des violences, je ne comprends pas pourquoi ça ne s'applique pas pour le gouvernement", ajoute Emma Dancourt sur le plateau d'"Estelle Midi", déplorant cependant le maintien de Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d'État, visée par des accusations de viols à l'époque où elle exerçait en tant que gynécologue.

"Que la parole des femmes se libère, c'est très bien", juge Maxime, commerçant dans la Loire. "Mais il faut voir où la parole se libère c'est à dire dans les médias" "Ce genre d'affaire est en train de devenir un tribunal médiatique à chaque fois, c'est regrettable", déplore-t-il.

Lundi, après l'annonce de son éviction, Damien Abad a dénoncé lors d'une conférence de presse, "des calomnies ignobles": "Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu’à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l’action du gouvernement".

"Je me défendrai sans relâche, jusqu’à ce que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relève la présomption d’innocence au nom de vieillerie sans importance, et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d’esprits malveillants", a ajouté Damien Abad.