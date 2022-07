Remaniement: écarté du gouvernement, Damien Abad dénonce des "calomnies ignobles"

Après les législatives, cinq ministres ont été remerciés et remplacés lors du remaniement ce lundi. Au moment de quitter le gouvernement, Damien Abad a dénoncé des "calomnies ignobles".

Après les élections législatives, l'Elysée a présenté le nouveau gouvernement ce lundi. Si l'on compte de nombreuses arrivées et un retour, celui de Marlène Schiappa, on compte aussi des départs pour diverses raisons.

Visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, le ministre des Solidarités Damien Abad a finalement été écarté et remplacé par Jean-Christophe Combe, ancien patron de la Croix-Rouge.

L'éphémère ministre des Solidarités a dénoncé des "calomnies ignobles". "Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu’à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l’action du gouvernement", a-t-il assuré lors d'un point presse.

"Je me défendrai sans relâche, jusqu’à ce que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relève la présomption d’innocence au nom de vieillerie sans importance, et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d’esprits malveillants", a ajouté Damien Abad.