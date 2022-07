Remaniement: François Braun, Jean-Christophe Combe... qui sont les nouveaux membres du gouvernement?

De nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement. Si certains sont des députés de premier plan, d'autres restent inconnus du grand public. Petit tour d'horizon des nouveaux ministres et secrétaires d'Etat nommés ce lundi.

Le nouveau gouvernement est tombé. Après les élections législatives et la défaite de plusieurs ministres, l'Elysée a présenté ce lundi la nouvelle équipe gouvernementale. A cette occasion, de nouvelles têtes font leur apparition.

François Braun, le retour d'un urgentiste à la Santé

C'est le cas tout d'abord de François Braun, le nouveau ministre de la Santé, qui remplace Brigitte Bourguignon, battue aux élections législatives. Cet urgentiste de 59 ans, du centre hospitalier de Metz-Thionville, est le président de Samu-Urgences.

Depuis plusieurs mois, il travaille dans l'ombre du gouvernement. Il avait notamment été chargé du volet santé du programme présidentiel d'Emmanuel Macron lors de la dernière campagne. Plus récemment, le président de la République lui a confié une "mission flash" sur l'hôpital. À cette occasion, François Braun était chargé de remettre un rapport sur l'état de la santé en France, rapport remis à Matignon le 30 juin dernier.

Hervé Berville, un marcheur de la première heure à la Mer

Marcheur de la première heure, élu député des Côtes-d'Armor en 2017 puis réélu en 2022, Hervé Berville, 32 ans, est le cadet de ce nouveau gouvernement, remplaçant Justine Bénin, battue aux législatives, au ministère de la Mer.

Le nouveau secrétaire d'Etat à la Mer, orphelin et adopté par un couple de bretons après avoir été évacué par l'armée française lors du génocide au Rwanda en 1994, est diplômé de Science-Po Lille et de la London School of Economics. C'est un proche de Richard Ferrand, qui fut membre de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale.

Olivier Klein, de Clichy-sous-Bois au ministère du Logement et de la Ville

Ancien socialiste, Olivier Klein, 55 ans, maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) depuis 2011, est le nouveau ministre délégué au Logement et à la Ville. Ancien membre du Parti communiste puis du Parti socialiste, c'est un macroniste de la dernière heure, soutien d'Emmanuel Macron depuis 2021 seulement, après avoir parrainé la candidature de Benoît Hamon en 2017.

Jean-Noël Barrot au Numérique

Député depuis 2017, ancien du Modem, Jean-Noël Barrot fait son entrée au gouvernement en tant que ministre délégué au Numérique.

L'économiste Laurence Boone nommée secrétaire d'Etat en charge de l'Europe

Conseillère économique et financière de François Hollande en 2014, l'économiste Laurence Boone, secrétaire générale adjointe de l'Organisation de coopération et de dévelopement économie (OCDE), est la nouvelle secrétaire d'Etat chargé de l'Europe, en lieu et place de Clément Beaune.

Diplômée de la London Business School, Laurence Boone a notamment travaillé dans plusieurs banques, chez Merrill Lynch et chez Barclays, et s'est engagée pour le programme de Manuel Valls lors de la primaire du PS en 2010.

Le patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combe, nouveau ministre des Solidarités

Visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles, Damien Abad est écarté du gouvernement. C'est Jean-Christophe Combe, patron de la Croix-Rouge qui lui succède à la tête du ministère des Solidarités.

Ancien conseiller technique au Sénat, il a été directeur de cabinet de plusieurs maires avant de rejoindre la Croix-Rouge en 2011 et d'en devenir le directeur général en 2017.

Roland Lescure, un fidèle marcheur à la tête de l'Industrie

Député des Français de l'étranger depuis 2017 et président de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, Roland Lescure a été nommé ce lundi ministre délégué en charge de l'Industrie.

Ancien de l'Insee, ex-directeur général délégué de Natixis Asset Management et premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, il rencontre Emmanuel Macron en 2012 avant de devenir l'un des premiers contributeurs financiers de sa campagne présidentielle de 2017.

Caroline Cayeux, la maire de Beauvais, nommée ministre des Collectivités territoriales

Transfuge des Républicains, Caroline Cayeux, ancienne sénatrice de l'Oise et actuelle maire de Beauvais (Oise), est désormais la nouvelle ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales.

Soutien de François Fillon lors de l'élection présidentielle de 2017, elle quitte Les Républicains en 2018 avant d'être soutenue par La République en Marche lors des municipales de 2020, où elle se représente à Beauvais sans étiquette LR.

Patricia Mirallès aux Anciens combattants, un ancien préfet aux Outre-mer

La députée de l'Hérault Patricia Mirallès a été nommée secrétaire d'Etat aux Anciens combattants. Dans le même temps, Jean-François Carenco, ancien préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Guadeloupe, est nommé ministre délégué aux Outre-mer en remplacement de Yaël Braun-Pivet, élue présidente de l'Assemblée nationale.