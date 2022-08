Droit de vote des étrangers: "La mesure de Sacha Houlié est une provocation", tacle Eric Ciotti

Le député LR Eric Ciotti est vent debout contre la proposition d'élargir le droit de vote aux étrangers, une mesure proposée par le député de la majorité Sacha Houlié.

Élargir le droit de vote à tous les étrangers pour les élections municipales, c'est la proposition du député Renaissance Sacha Houlié, président de la Commission des Lois. Il a déposé une proposition de loi constitutionnelle dans ce sens, le 2 août dernier. Le texte, s'il est adopté, permettrait à tous les étrangers, même hors de l'Union européenne, de participer aux élections municipales. Il permettrait aussi de se présenter, sans pouvoir accéder au titre de maire ou d'adjoint.

Une proposition d'un député de la majorité qui ne passe pas à droite: "C’est une erreur, c’est une provocation de Sacha Houlié", a estimé ce mercredi sur RMC Eric Ciotti, député LR et questeur de l'Assemblée nationale.

"J’attends maintenant une réponse claire du gouvernement. Le ministre de l’Intérieur s’est dit contre, j’attends que la première ministre et le président de la République fassent part de leur positionnement", a-t-il ajouté.

"La mesure déstabiliserait notre nation et participerait à sa désintégration"

Plus tôt en effet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur transfuge des Républicains, s'était dit "fermement opposé à cette mesure", selon son entourage

Et si Nicolas Sarkozy avait proposé la même chose lorsqu’il était lui-même ministre de l’Intérieur (2005-2007), Eric Ciotti estime qu’il ne l’a jamais menée à son terme et s’y est totalement opposé lors de ses campagnes ultérieures : "Nous sommes opposés à cette mesure, c’est ma position et celle de notre famille politique que j’aspire à présider", a lancé le député.

"J’y suis totalement hostile car la mesure déstabiliserait notre nation et participerait à sa désintégration. Le vote c’est la nationalité, le vote, c’est le fruit d’une nation qui a décidé de vivre ensemble avec des valeurs communes, une histoire une identité et une culture. Donner le droit de vote aux étrangers, c’est donner une prise à des pays étrangers", explique l'élu.

"Un lien entre immigration et insécurité"

Car pour Eric Ciotti, les problèmes viennent de l’étranger. A commencer par l’insécurité: "Il y a un lien entre immigration et insécurité. Je le fais et l'assume. Certains sont aveugles face à cette situation et il faut donc mieux contrôler nos flux migratoires", plaide le député.

Depuis 1992, les citoyens de l'Union européenne qui habitent en France peuvent déjà voter pour les élections municipales et les élections européennes. Ils n'ont pas besoin d'avoir vécu pendant un certain nombre d'années dans le pays, il leur suffit simplement de justifier d'un domicile sur le territoire.