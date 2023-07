Émeutes: "On est tous un peu racistes" assure Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble

Pour le maire EELV de Grenoble Eric Piolle, c'est le racisme de la société française qui a poussé certains auteurs de violences lors des émeutes après la mort de Nahel.

Invité de RMC et BFMTV ce mercredi, le maire EELV de Grenoble Eric Piolle estime que la France est "raciste". Interrogé sur le contexte social des émeutes après la mort de Nahel, l'élu a condamné les violences et les pillages, soulignant que les émeutiers pouvaient être motivés par un sentiment d'être des citoyens de "seconde classe".

Pour lui, il faut travailler sur les causes des émeutes pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Et ces causes sont sociétales et liées au racisme de la société française.

"Il y a ce sentiment d'être des citoyens de seconde classe, de ne pas pouvoir accéder partout, d'être victimes de discrimination même après de longues études", a assuré le maire.

"On vous regarde bizarrement dans la rue. Si je cours dans la rue, on croit que je veux choper mon bus. Si c'est un jeune qui n'a pas la peau blanche, on va croire qu'il a volé quelque chose ou qu'il fuit quelque chose. C'est ça leur réalité", a poursuivi Eric Piolle

"Police d'intervention"

"Il y a toujours eu du racisme, la société française est raciste. On est tous un peu racistes, on a tous un rapport à la différence, l'altérité. Si on ne travaille pas notre curiosité, cela crée des murs", a ajouté le maire de Grenoble.

Ce racisme de la société qu'il invoque se répercute dans la police selon lui. "Nous avons une police d'intervention. Si vous voyez des policiers dans la rue et que vous n'êtes pas blanc, vous vous demandez ce qu'il va se passer et si vous allez vous faire contrôler. Plein de gens, lorsqu'ils voient la police, se disent qu'ils ne sont pas au bon endroit", explique Eric Piolle, qui déplore également les missions des policiers à qui l'on demande "d'écoper la mer avec une petite cuillère".