Emmanuel Macron annule un déplacement à Toulon: "Le roi est en quelque sorte confiné"

Redoutant une action de l'intersyndicale dans le Var, le président de la République Emmanuel Macron a été contraint d'annuler une visite prévue ce mercredi à Toulon.

Emmanuel Macron dans l'impasse. Alors que la contestation contre la réforme des retraites ne semble pas faiblir et se radicalise parfois, le président de la République semble plus que jamais isolé des Français. A tel point que le chef de l'Etat a dû annuler plusieurs sorties publiques. Après avoir sauté le match des Bleus contre les Pays-Bas vendredi soir au Stade de France, il a également dû renoncer à un déplacement prévu ce mercredi à Toulon.

Car sa visite était attendue. L'intersyndicale du Var avait prévu un comité d'accueil pour le président de la République, qui devait assister à une réunion autour du Service national universel, avec un rassemblement organisé devant le Palais des congrès Neptune. Dans le même temps, consigne a été donnée aux ministres d'éviter tout déplacement jusqu'à nouvel ordre.

"Le roi Macron est en quelque sorte confiné", juge ce mardi sur RMC-BFMTV Mathilde Panot, la présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, qui rappelle qu'avant cela, les autorités françaises ont dû annuler la venue du Roi d'Angleterre Charles III.

"Que va-t-il se passer? Il va y avoir un président dans sa citadelle assiégée, les ministres et les parlementaires macronistes à qui on conseille de ne pas sortir... Ce n'est pas sérieux de continuer comme ça. Il doit céder et il n'y aura pas de retour à la normale avant qu'il ne cède", appelle la députée LFI.

Une mesure de "bon sens"?

Pour l'ancien patron du Raid Bruno Pomart, l'annulation du déplacement présidentiel à Toulon est une mesure "de bon sens". "Le GSPR, le Groupement de la sécurité du président de la République, et le SDLP, le Service de la protection, chargé de la sécurité des personnalités dans les voyages officiels, sont obligés de fixer un cadre aux déplacements", estime-t-il sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

"C'est évident que se déplacer dans la conjoncture actuelle, ce n'est pas sain. On agresse des élus ou des députés donc ça peut arriver sur un ministre ou un représentant de l'Etat", ajoute l'ancien policier.

"Cela en dit long sur l'état de colère dans le pays", estime de son côté l'enseignante Barbara Lefebvre. "Que les ministres et le chef de l'Etat ne puissent pas se déplacer, c'est révélateur de la situation gravissime dans laquelle on se trouve", ajoute-t-elle. "Le monarque républicain n'arrive plus à se déplacer pour rencontrer de braves sujets", ironise-t-elle.

Pourtant, en coulisses, les conseillers du président de la République l'encouragent à retourner dans les territoires et dormir dans les préfectures comme il le faisait auparavant. Mais depuis sa réélection, Emmanuel Macron n'a pas réitréré l'expérience. Et le contexte social n'y est pas vraiment favorable.