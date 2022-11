EN DIRECT Assemblée nationale: "Les députés RN ont des propos abjects" selon Carlos Martens Bilongo

"J’entends ‘retourne en Afrique’, je réponds du tac au tac ‘pas du tout’. Je me dis : ‘Qu’est-ce que je fais là ? On est en 2022’. Je suis député de la nation et on me renvoie à ma couleur de peau en pleines questions au gouvernement. C’est une phrase raciste. Avec ce genre de personnes, on ne peut rien attendre. J’ai reçu des tonnes de messages de beaucoup de Français qui me disent qu’ils entendent ces phrases à l’école, au travail. Vous vous rendez compte de la violence ? On renvoie des Français à leur couleur de peau."