"Le vrai mépris, c’est de mentir aux gens": comment Emmanuel Macron veut renouer avec les Français

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, était dans le JT de TF1 lundi soir à 20h. Il a notamment réfuté les accusations de mépris qu'il subit régulièrement. Il a également déclaré vouloir aider les Français et notamment les classes moyennes, en procédant à des baisses d'impôts.

Emmanuel Macron était l'invité lundi du 20h de TF1 après avoir passé la journée avec des centaines de chefs d'entreprises étrangers lors de la 6e édition de Choose France. Il en a profité pour préciser sa volonté de baisser les impôts des classes moyennes et de lutter contre l'inflation.

En somme, après la difficile page des retraites, il s'agit pour le chef de l'Etat de montrer qu'il renoue avec les Français. Le procès en mépris qui lui est fait, “je le récuse”.

“On ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Le vrai mépris, c’est de mentir aux gens”, appuie-t-il.

Voilà pourquoi, le président assume, une fois de plus, sa réforme impopulaire des retraites. Et façon de montrer qu'il se met à hauteur d'homme, qu'il dit entendre les préoccupations des Français. Il promet une baisse de deux milliards d'euros d'impôts pour les classes moyennes.

“Les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd’hui, parce que le coût de la vie à augmenté, parce que la dynamique des salaires n’est pas toujours là, ont du mal à boucler la fin du mois. Il faut que eux on les aide en concentrant ces deux milliards de baisse d’impôt sur ces Français”, a-t-il expliqué.