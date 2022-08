Les ministres et leurs conjoints invités pour un dîner à Matignon avant les vacances

Tous les ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat sont invités à Matignon pour un dîner autour de la première ministre Elisabeth Borne mercredi soir.

Les différents ministres se réunissent mercredi soir à Matignon pour un dîner autour de la Première ministre Élisabeth Borne. Comme le révélait RTL, ce sont les 41 membres du gouvernement qui se retrouveront dans les jardins de l’Hôtel. Seront donc présents à la fois les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’Etat et tous sont invités à s’y rendre avec leurs conjoints respectifs.

Cette réunion se fera sans le président de la République, Emmanuel Macron, qui est déjà parti pour le fort de Brégançon dans le Var.

Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports du précédent gouvernement de Jean Castex, explique ce mardi dans les “Grandes Gueules” que c’est une forme de tradition.

"Ça permet notamment de voir certains collègues qu’on ne voit jamais. Et puis ça permet de rencontrer les conjoints. Moi, j’avais rencontré le conjoint d’Eric Dupont-Moretti, qui s’appelle Jean-Claude et qui est donc son chien. Bon et j’avais aussi rencontré la vraie conjointe du ministre de la Justice qui est très sympathique. Mais de manière générale, c’est assez sage. Il y a la Première ministre qui fait un discours et puis après vous dînez et ça finit assez tôt, donc ce n’est pas l'orgie pour ceux qui auraient envie d’imaginer des choses”, détaille-t-il.

Quelques semaines de vacances

Mehdi Ghezzar, entrepreneur, porte lui un œil beaucoup plus critique sur cet événement. “C’est une dépense publique de plus qui n’est pas nécessaire, mais on n’est pas à ça près actuellement dans le tout et son contraire du gouvernement”, affirme-t-il.



Les ministres ne devraient en tout cas pas être en vacances avant le 7 août et l’adoption définitive de deux lois. Celle sur le pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative. Ils sont ensuite attendus pour le Conseil des ministres de rentrée de le 24 août.