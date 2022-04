Présidentielle: convaincre les indécis, l'enjeu de la dernière ligne droite

Les candidats à la présidentielle n'ont plus qu'une journée pour aller chercher le tiers d'électeurs sûrs d'aller voter mais toujours indécis sur leur choix.

Les candidats à la présidentielle se démultiplient, entre interventions dans les médias, déplacements et derniers meetings à l’approche d’un scrutin qui voit chaque jour l’écart se resserrer entre les deux favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Objectif notamment, convaincre les indécis, ce vivier d'électeur qui n'a pas encore fait son choix: "Jusqu'au bout je me laisse le choix de décider. Je prendrai ma décision dimanche matin au réveil, juste avant d'aller au bureau de vote", assure une Parisienne au micro de RMC.

"Je vais regarder les propositions mais là en semaine, avec les enfants et le travail, c'est compliqué, on n'a pas trop le temps de se concentrer dessus", renchérit une autre.

Car selon un sondage Elabe pour BFMTV, près de 3 électeurs sur 10 (28%) certains d’aller voter, expliquent qu'ils n'ont pas encore arrêté leur choix et pourraient changer d’avis d’ici le premier tour dimanche.

Certains qui étaient sûrs de leur choix sont même passés du côté des indécis: "J'avais décidé à peu près pour qui voter et depuis le début de la semaine, je ne sais plus. Je vais tirer à pile ou face dans l'isoloir. Cela ne m'est jamais arrivé dans ma vie encore, et pourtant je ne suis pas tout jeune".