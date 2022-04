Présidentielle: des chaussettes à l'effigie des candidats

Et si nos pieds se mettaient à la politique? Un entrepreneur lillois a créé des chaussettes à l'éffigie des différents candidats à la présidentielle. Maxime Lemersre, le fondateur de Chaussettes et Compagnie, était l'invité du coup de cœur de la semaine d'Estelle Midi sur RMC et RMC Story.

"Les deux font la paire". Cette petite phrase a fait tilt dans la tête de Maxime Lemersre, fondateur de Chaussettes et Compagnie, à Lille, qui s'est mis dans l'idée de produire des chaussettes à l'effigie des candidats à l'élection présidentielle. Vendues à 13 euros la paire, sur le site internet de la boutique, elles sont achetées "du plus petit village jusqu'à la capitale et même à l'étranger."

"C'est treize euros quel que soit le candidat. On n'est pas là pour prendre parti, l'idée c'est de dire aux gens choissisez qui vous voulez, mais l'important c'est de choisir", explique le chaussetier.

Zemmour, Mélenchon et Macron, stars des chaussettes

Les chaussettes les plus vendues sont celles d'Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. "Je me demande si ce ne sont pas les candidats qui sont le plus vers la jeunesse, qui ont été le plus innovants dans la mannière de communiquer" explique, en plateau, la chroniqueuse Fatima Benomar. Par contre, les paires avec les dessins d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse sont celles qui se sont le moins vendues.

Certains candidats présents sur les chaussettes ne sont finalement pas sur la ligne de départ, à l'instar de Christiane Taubira, alors qu'une forte demande a eu lieu pour Jean Lassalle, qui n'était pas prévu au départ, désormais disponible à la pré-commande.

Les candidats se sont appropriés ces petits objets fantaisie avec leur tête dessus: "Anne Hidalgo est venue en boutique nous voir et acheter quelques exemplaires. Valérie Pécresse a reçu des chaussettes et a fait une photo avec et Eric Zemmour nous a envoyé un mail pour dire que ça l'avait bien fait marrer et que l'information avait tournée dans son QG."

Pas de choix partisan

Maxime Lemersre explique qu'"il n'y a pas de choix partisan de (sa) part: tous les candidats sont très beaux, on n'est pas là pour les dégrader." Il a été appelé pour les Restos du Cœur pour savoir, s'il reste des stocks, s'ils pouvaient les donner à la fin de la campagne: "Surtout avec le froid qu'il fait, on les donnera, s'il reste des candidats dans les cartons."

Le fondateur de Chaussettes et compagnie a aussi été contacté depuis le début de la campagne à l'international. Il se pose la question de produire des chaussettes à l'effigie des futurs candidats à l'élection américaine de 2024. Des couples qui vont se marier l'ont aussi appelé pour produire des chaussettes à l'effigie des futurs mariés. "Notre idée c'est de dire: 'trouvez chaussette à votre pied'", conclut-t-il.