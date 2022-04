Présidentielle: Fabien Roussel appelle à "utiliser le bulletin Macron" contre Marine Le Pen

Fabien Roussel appelle à "mettre en échec" l'extrême droite de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en utilisant "le bulletin Macron".

Le candidat du PCF à la présidentielle Fabien Roussel a appelé ce jeudi à "mettre en échec" Marine Le Pen au second tour en votant pour Emmanuel Macron: "Il faut tout faire pour mettre en échec l'extrême droite. Il faut utiliser le bulletin Macron, l'abstention ne suffit pas. C'est de plus en plus dur de demander ça, car Macron porte une grande responsabilité dans la montée de l'extrême droite", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse au siège du parti communiste.

"Ma candidature a pâti de ce vote prétendument utile. Je n'en veux absolument pas à ceux qui ont changé d'avis dans les derniers jours", a-t-il ajouté.

Un appel à l'union à gauche en vue des législatives

Fabien Roussel a également appelé à une union à gauche en vue des élections législatives, invitant Jean-Luc Mélenchon, troisième du premier tour avec 22% des voix, à discuter pour envoyer un "signal" en vue de gagner les élections:

"L'ensemble des forces de gauche porte 32% des voix. J'appelle à ce que nous puissions nous retrouver et montrer qu'il est possible de gagner les législatives. Mélenchon est celui qui peut envoyer ce signal. Voyons-nous", a lancé Fabien Roussel.

Il affirme être "disponible" pour "discuter de toutes les options sur la table". "Nous pouvons battre et Macron et Le Pen".

Le candidat communiste est arrivé en huitième position du premier tour de l'élection présidentielle avec 2,3% des voix, derrière Jean Lassalle et (3,1%) et devant Nicolas Dupont-Aignan (2,1%).