Propos de Caroline Cayeux: "Ce n’est pas une bataille entre elle et moi", assure Clément Beaune

"Moi, je ne me tairai jamais dès qu’il y aura un problème à ce sujet, même au sein du gouvernement. Ensuite, ce qui m’intéresse, c’est le combat sur le fond et les droits. On a fait la PMA pour toutes, on a interdit les thérapies de conversion. C’est important et je ne veux pas qu’on gâche tout ça avec de tels propos", a ajouté Clément Beaune.