Quand Emmanuel Macron fait la fête à Kinshasa une bière à la main

Le président de la République Emmanuel Macron a été filmé bière à la main, faisant la fête, à Kinshasa (République démocratique du Congo), après une journée compliquée et un échange tendu en pleine conférence de presse avec son homologue congolais Felix Tshisekedi.

Musique à fond, bière à la main, Emmanuel Macron a conclu sa tournée en Afrique par des festivités animées samedi soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le président de la République a d'abord assisté à un concert du chanteur congolais Fally Ipupa à l'Institut français, avant que celui-ci ne l'emmène découvrir les rues de la ville au milieu de la foule. Emmanuel Macron y a été filmé chemise ouverte, buvant une Castel, une bière très consommée dans le pays tout en esquissant quelques pas de danse.

Une sortie en apparence anodine mais qui a fait réagir sur les réseaux, quelques jours seulement avant la mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites et alors que l'inflation galopante touche la France.

"Il se planque"

Le cheminot et syndicaliste Bruno Poncet s'étonne encore une fois de voir le président de la République en déplacement à l'étranger, un jour de mobilisation: "La première fois il était en Espagne (le 19 janvier dernier, ndlr) ensuite à Amsterdam (le 30 janvier la veille d'une autre journée de mobilisation, ndlr) . Il se planque", assure-t-il ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules", alors que le président de la République continue sa tournée africaine ce mardi où il doit rencontrer le président béninois Patrice Talon.

Plus tôt dans la journée, c'est Manuel Bompard, le député de La France insoumise des Bouches-du-Rhône, qui a estimé sur RMC et BFMTV, que le président de la République se cachait: "Il se cache, il se planque. Soit il a été élu sur son programme comme certains disent et ce sujet des retraites l'intéresse, dans ce cas-là il devrait parler. Soit ce n'est pas son sujet, pas son problème", a assuré l'élu.

De son côté, le médecin Jérôme Marty se dit "gêné" par les images d'Emmanuel Macron à Kinshasa: "On est un pays en pleine crise et on a un président qui se 'castanérise'", juge-t-il en réaction à une sortie en boîte de nuit de Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, après une violente journée de mobilisation des "gilets jaunes", le 9 mars 2019.

Séjour tendu en RDC

Zohra Bitan, elle, relativise: "Il y a un gouvernement qui s'occupe de la réforme des retraites. Il est dans un pays pour d'autres raisons, je ne vois pas pourquoi il ferait une tête d'enterrement et ramènerait la réforme des retraites en Afrique", estime-t-elle.

Effectivement, Emmanuel Macron a d'autres problèmes à régler en Afrique. D'abord au Sahel où plusieurs pays ont demandé le départ des troupes françaises. Et samedi en République démocratique du Congo, il a eu un échange compliqué en pleine conférence de presse avec son homologue Felix Tshisekedi.

Élu en janvier 2019 à la tête du pays, ce dernier avait à l'époque peu goûté les propos de Jean-Yves Le Drian à son sujet. L'ancien ministre des Affaires étrangères avait alors estimé que la victoire de Felix Tshisekedi à l'élection présidentielle était un "compromis à l'africaine". Des propos qui sont revenus sur la table et dont Emmanuel Macron a tenté de se dépêtrer tant bien que mal, alors que Felix Tshisekedi a invité la France à arrêter de porter un regard "paternaliste" sur l'Afrique.

Un épisode qui a peut-être poussé Emmanuel Macron à une soirée plus détendue dans les rues de Kinshasa.