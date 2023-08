Réforme des retraites: ce que change la publication de six nouveaux décrets au Journal Officiel

Six nouveaux décrets sont parus ce vendredi matin précisant les contours de la réforme des retraites. Ils concernent notamment la revalorisation des petites retraites et la prise en compte de la pénibilité.

L'application de la réforme des retraites, c'est pour dans trois semaines maintenant. La très controversée réforme entre en vigueur officiellement à partir du 1er septembre. Le décret sur le report de l'âge légal de départ à la retraite avait été publié en juin.

Ce vendredi matin, six nouveaux décrets sont parus au Journal officiel, comme l'annonçait jeudi soir Le Parisien. Ils concernent les contreparties, notamment pour les petites retraites.

Des petites retraites qui seront revalorisées. Cette revalorisation est actée par l'un des décrets. 100 euros de plus par mois pour ceux qui prendront leur retraite à partir du 1er septembre. On passera ainsi de 961 à 1.061 euros par mois minimum, pour une carrière complète. Un montant qui sera désormais indexé sur le SMIC et non plus sur l'inflation.

Le seuil de pénibilité abaissé

Autre thème abordé dans ces décrets, la pénibilité au travail. L'objectif est de mieux prendre en compte cette pénibilité dans le calcul de la retraite. Des seuils sont abaissés par exemple pour le travail de nuit. On considère actuellement que c'est un facteur de risque si vous travaillez au moins 120 nuits par an. Ce sera 100 nuits par an à partir du 1er septembre.

Ces décrets actent également la possibilité pour les retraités qui cumulent emploi et retraite d'obtenir une pension plus importante. Ils créent également une assurance-vieillesse pour les aidants et ouvrent le dispositif de retraite progressive aux fonctionnaires et aux professionnels libéraux.