Remaniement: les coulisses de la longue et insupportable attente dans les ministères

Huit nouveaux entrants et trois ministres qui changent de portefeuille: l'exécutif a dévoilé sa nouvelle équipe gouvernementale jeudi soir, après une après-midi où les noms des futurs ministres ont fuité au compte-goutte dans la presse.

On connaît la nouvelle équipe gouvernementale. L'annonce a été faite via un communiqué vers 20h, jeudi soir. Au total, huit changements de portefeuilles. Ce remaniement, attendu depuis plusieurs jours, a pris du temps en raison d'intenses discussions entre le président et la Première ministre.

Ça a mis du temps parce que les tractations ont été longues. L'attente a même tourné au calvaire dans certains cabinets ministériels, toujours pas fixés sur leur sort alors que le casting gouvernemental tombait au goutte-à-goutte dans la presse.

Si le communiqué officiel a été publié si tard, c'est parce que le couple exécutif a négocié, longtemps. Et finalement, c'est Elisabeth Borne qui en ressort renforcée. "Elle a su s'affirmer et gagner des arbitrages", observe un député macroniste.

Des changements mais pas de grand chambardement

La Première ministre retrouve Aurélien Rousseau, son ancien directeur de cabinet à la Santé. Elle s'est entourée de soutiens parmi les six députés entrants. Aurore Bergé aux Solidarités ou encore Prisca Thévenot à la Jeunesse... "Des alliés qui lui seront sans doute utiles", commente un cadre de la majorité.

Ce qui est sûr, c'est que le nouveau casting marque la fin des ministres issus de la société civile au sein de l'exécutif. Les profils sont politiques, recentrés sur de fidèles macronistes. Une équipe remaniée, mais toujours pas de grand chambardement. De quoi permettre si besoin au président un nouveau remaniement d'ici un an.