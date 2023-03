Retraites: Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, a appelé Laurent Berger

Secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler a appelé Laurent Berger (CFDT) pour "échanger sur l'ambiance".

Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a appelé en fin de semaine dernière Laurent Berger "pour échanger sur l'ambiance" selon le secrétaire général de la CFDT qui lui a réitéré sa demande de "faire une pause" sur la réforme des retraites.

Laurent Berger a confirmé ce lundi à l'AFP une information du Monde selon laquelle il avait reçu un appel du bras droit d'Emmanuel Macron.

"Je lui ai dit ce que je dis dans les médias depuis la semaine dernière et encore ce matin. Il faut écarter les 64 ans en faisant pause. Et parler travail, retraites dans les mois à venir", a précisé Laurent Berger.

Critiqué par Emmanuel Macron

Le leader syndical n'avait guère apprécié les critiques à son encontre du président de la République qui avait notamment affirmé dans son interview mercredi qu'il n'avait proposé aucun "compromis".

Après s'être emporté contre le "déni et mensonge" présidentiel, Laurent Berger a fait retomber la tension en proposant "une pause" de six mois dans la réforme. Si Emmanuel Macron a refusé, il a toutefois pris soin de souligner vendredi "l'esprit de responsabilité" et la "volonté d'apaisement" du syndicaliste.