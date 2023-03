EN DIRECT Retraites: Elisabeth Borne reçue par Emmanuel Macron avant la 10e journée de mobilisation

Olivier Véran en profite également pour tacler Jean-Luc Mélenchon après ses propos du week-end sur la répression policière autour des méga-bassines. "Sans les BRAV-M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs !", estime l'ancien candidat à la présidentielle.

"Jean-Luc Mélenchon est insoumis devant les violences policières, mais il est soumis devant toutes les formes de violences. Vous savez pourquoi ? Lui et ses amis sont les rentiers de la misère des petites gens, et les actionnaires de ces formes de violences. Il y a d'un côté ceux qui sont prêts à saper nos institutions pour leurs causes, et ceux qui les défendent, qui sont de notre côté", tacle-t-il.