Municipalités solidaires de la grève: les décisions de fermeture de mairies font débat

Certaines mairies françaises, à l’instar de la mairie de Paris, vont fermer (partiellement) leurs portes le 31 janvier prochain en soutien à la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Un choix qui fait jaser au gouvernement et au sein de l’opposition parisienne.

J-4 avant la deuxième journée de mobilisation nationale demandée par l’intersyndicale en opposition au projet de réforme des retraites. Le mouvement ne semble pas faiblir, bien au contraire. A l’appel notamment de Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français, des mairies vont cesser leur activité le temps de la manifestation.

Ce sera par exemple le cas de l’Hôtel de ville de Paris, Anne Hidalgo ayant décidé de ne laisser que les services essentiels en fonctionnement dans sa municipalité (à l’instar des services de l’état civil notamment). La décision de la maire socialiste n’a pas manqué de faire réagir au sein de l’opposition. Claire Carrère-Gee, conseillère LR de Paris, était notamment invitée à réagir à l’initiative d’Anne Hidalgo sur le plateau de l’émission Charles Matin sur RMC et RMC Story.

Claire Carrère-Gee explique qu’elle “pense que c’est illégal à plusieurs égards”, car Anne Hidalgo est “en charge de garantir la neutralité et la continuité du service public à Paris”. Selon elle, par le biais de cette décision de fermeture, la maire de Paris force les employés municipaux à se mettre en grève.

“Il s’agit d’une pression illégale, le droit de grève est réglementé. Elle n’a pas, comme employeur, à faire pression sur ses fonctionnaires, les employés de la mairie de Paris, pour faire grève (...). Je dis simplement que le droit de grève est individuel et il ne s’exerce pas sous pression de l’employeur ”, affirme la conseillère municipale LR.

Un avis qui semble partagé par le ministre du Travail en personne, Olivier Dussopt, qui a expliqué lors du Face-à-face sur RMC et BFMTV avoir “le sentiment que la maire de Paris confond les services municipaux avec une annexe du Parti socialiste”.

“Cela me pose un problème moral, politique, dans la mesure où je considère que parmi les Parisiens, toutes celles et ceux qui sont en faveur de la réforme, celles et ceux qui n’y sont pas opposés, vont être privés d’accès à des services publics auxquels ils ont droit du fait de l’engagement politique de la maire de Paris”, a commenté le ministre du Travail au micro de Philippe Corbé.