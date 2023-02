Retraites: Gabriel Attal en réunion publique à Lille pour défendre la réforme

Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, s'est rendu à Lille mercredi soir pour une réunion publique. L'occasion pour lui d'assurer le service après-vente du gouvernement sur la réforme des retraites. Malgré ses efforts, il s'est heurté à l'opinion défavorable des Français vis-à-vis de cette réforme.

Alors que la mobilisation grandit contre la réforme des retraites, et que les sondages montrent la forte contestation des Français, le gouvernement tente de poursuivre son travail de pédagogie.

Certains ministres "mouillent la chemise", dont Gabriel Attal. Mercredi soir, le ministre des Comptes publics était en réunion publique à Lille. L’occasion de répondre aux questions des habitants sur les points de la réforme les plus injustes. Le costume retiré, les manches retroussées, Gabriel Attal prend gentiment les coups.

“On ne va pas faire youpi youpi, parce qu’on va travailler deux ans de plus”, lui assène un homme. “Moi non plus, je ne fais pas youpi youpi. Je ne dis pas ‘chouette, on demande aux Français de travailler plus longtemps’”, lui répond le ministre.