Retraites: le Sénat vote le lancement d'une étude sur la capitalisation

Dans le cadre de l'examen de la réforme des retraites, le Sénat a voté, ce dimanche, pour le lancement d'une étude sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système par répartition. Déposé par le sénateur Les Républicains Jean-François Husson, l'amendement a été adopté avec 163 "pour" et 126 "contre".

Le Sénat, à majorité de droite, a voté dimanche en faveur du lancement d'une étude sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système par répartition, à l'occasion de l'examen de la réforme des retraites.

Le système par capitalisation prévoit que salariés et employeurs investissent leurs cotisations dans des fonds d'investissement, des actions, des obligations, etc. Au moment de la retraite, l'employé touche une pension liée aux performances passées de ces investissements.

L'amendement, déposé par le sénateur Les Républicains Jean-François Husson, a été adopté avec 163 "pour" et 126 "contre". Les sénateurs demandent que le rapport soit remis par le gouvernement au Parlement avant octobre.

"Le mouvement démographique est implacable, nous aurons moins de cotisants et plus de bénéficiaires, on a ce devoir de regarder de quelle manière le système de répartition perdure", a expliqué Jean-François Husson dans l'hémicycle.