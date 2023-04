Retraites: les oppositions n'abdiquent pas et préparent la suite de la bataille à l'Assemblée

L'Assemblée est en pause pendant deux semaines, mais les oppositions préparent déjà la rentrée et n'ont pas abandonné l'idée de renverser le gouvernement.

Il y a un mois, le gouvernement a échappé à la censure à neuf voix près. Cet écart très faible, les députés insoumis pensent pouvoir le combler. Ils appellent donc à une nouvelle motion de censure. Et ils sont en contact régulier avec le groupe indépendant Liot, qui avait porté la précédente motion.

Un cadre de Liot confirme: "Cela fait partie des possibilités". Mais avec une condition majeure: être sûr de faire mieux que la dernière fois, il faut que ça passe. Alors pour cela, il faut se compter, et les députés Liot sondent ces dernières heures du côté du groupe LR, pour savoir s'ils seraient plus nombreux à vouloir faire tomber le gouvernement cette fois-ci.

Ce petit groupe Liot se retrouve donc à nouveau au centre de l'attention. De l'aveu même d'un député insoumis, c'est le seul groupe capable de rassembler largement, et une motion de censure Nupes n'aurait aucune chance.

"Quand on a perdu, il faut savoir le reconnaître", lance un député LR qui avait pourtant voté la censure

Reste un point majeur: le timing. Rien ne sera décidé jusqu'au 1er mai, les députés sont en vacances parlementaires. Et Liot veut trouver le bon levier pour convaincre le plus de députés possibles.

La bonne occasion pourrait se présenter dans deux semaines. Le 3 mai, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le référendum sur la réforme des retraites. En cas de refus, Liot pourrait déposer sa motion de censure en guise de riposte.

La niche parlementaire de Liot particulièrement attendue

Un député LR, qui avait pourtant voté la censure le mois dernier, est à ce stade très sceptique: "La réforme est passée, cette motion ne servirait qu'à faire tomber le gouvernement. Pour quoi faire ? Quand on a perdu, il faut savoir le reconnaître".

Un parlementaire Renaissance, lui non plus, ne voit pas le gouvernement tomber dans l'immédiat, parce que selon lui, "pas grand monde n'a intérêt à retourner aux élections maintenant".

Et si ce n'est pas une motion de censure, Liot a une autre idée derrière la tête. Le groupe souhaite également déposer une proposition de loi pour annuler purement et simplement le passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Un texte qui pourrait être examiné en juin pendant leur niche parlementaire. Un député Liot insiste: "On veut être utile, et faire en sorte que cette mesure injuste soit retirée".

Et en cas d'incident à l'Assemblée pendant l'examen de ce texte, ce serait là aussi l'occasion d'une motion de censure. Bref, les oppositions sont encore loin, très loin d'avoir tourné la page de la réforme des retraites.