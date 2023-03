Retraites: très discret depuis le début des débats, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français

Emmanuel Macron va s'exprimer devant les Français ce mercredi à 13h, alors que le climat de tensions est grand dans le pays depuis l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Et une petite phrase prononcée mardi soir devant des parlementaires de son camp fait déjà grand bruit.

C'est une prise de parole très attendue. Le président de la République, Emmanuel Macron, va s'exprimer ce mercredi à 13h dans les JT de TF1 et de France 2. Devant les parlementaires de son camp conviés à l'Élysée mardi soir, le chef de l'Etat a affirmé que "la foule" n'avait pas de "légitimité" face aux élus tout en affirmant qu'il fallait "apaiser" et "écouter la colère" des Français.

Pour sa prise de parole, le chef de l’Etat sera amené à s'exprimer sur l'usage du 49.3 et va tenter de redonner un cap à son mandat.

Mais sa phrase de mardi soir pourrait mettre de l'huile sur le feu. Alors en coulisses, on s'empresse de préciser que l'exécutif est du côté de l'ordre démocratique. C'est ce qu'explique le député Renaissance Pieyre-Alexandre Anglade.

"Celles et ceux qui veulent s’exprimer sont tout à fait légitimes et fondés à le faire. Il ne faut pas confondre avec les scènes d’émeutes auxquelles on peut parfois assister qui sont composées de casseurs, de membres de l’ultragauche, d’anarchistes qui au fond ne sont pas là pour manifester contre la réforme, mais contre les institutions. C’est de cette manière-là qu’il faut entendre, l’expression du chef de l’Etat”, assure-t-il.