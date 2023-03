Violences: "Une recherche du drame pour sortir de la crise politique" accuse l’avocat Arié Alimi

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, l’avocat Arié Alimi dénonce "des interpellations massives, illégales, et des violences terribles" contre des manifestants qui s’opposent à la réforme des retraites. Il accuse l’exécutif de "rechercher une tragédie pour sortir d’une crise politique".

De nombreuses manifestations spontanées et des tensions en fin de soirée. Depuis le déclenchement du 49.3 sur la réforme des retraites la semaine dernière, des rassemblements s’organisent dans plusieurs villes et notamment à Paris, où les forces de l’ordre interviennent pour disperser les manifestants et faire cesser les incidents. Mais des participants à ces rassemblements, ainsi que des syndicats d'avocats, de magistrats et des politiques de gauche ont dénoncé des gardes à vue "arbitraires". "Il n'y a pas d'interpellations injustifiées, je ne peux pas laisser dire ça", a assuré le préfet de police Laurent Nuñez sur BFMTV. Des violences sont également dénoncées. Le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête préliminaire avait été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices, après une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montrant un policier qui assène un coup de poing au visage d'un manifestant à Paris.

"Je suis beaucoup plus qu’inquiet, explique l’avocat Arié Alimi, membre du bureau national de la Ligue des droits de l’homme, dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. J’ai l’impression d’une tragédie annoncée et même d’une recherche du drame pour une sortie de crise politique. Lorsqu’on n’a pas la possibilité de gouverner de manière raisonnable, on fait appel à la violence et à la force dans la rue."

"Des plaintes ont été déposées contre le préfet de police et le procureur de la République"

"J’ai vu des centaines de manifestants nassés illégalement, ajoute-t-il. Les nasses sont illégales, surtout lorsqu’on n’a pas la possibilité d’en sortir. Quand on voit le soir du 49.3, des centaines de manifestants qui essayent de sortir de la manifestation, qui sont nassés, interpellés et parqués dans des bus qui tournent dans Paris, sans pouvoir uriner ni boire pendant des heures et des heures, envoyés dans des commissariats et relâchés… On sait au moment où on les interpelle qu’ils n’ont rien fait. Ces arrestations sont totalement illégales, Laurent Nunez (préfet de police) le sait."

Et selon Me Arié Alimi, des plaintes ont été déposées. "Il y a des plaintes qui ont été déposées contre le préfet de police et le procureur de la République, annonce-t-il. Notamment par Xavier Mathieu, l’ancien leader des Conti (Continental), qui, lors d’une manifestation syndicale pacifique, a été interpellé à plusieurs centaines de mètres de la manifestation, uniquement parce qu’il avait des lunettes de piscine dans son sac."

"Les Brav-M brisent des os, font des chasses à l’homme"

L’avocat pointe aussi l’action de certains membres des forces de l’ordre. "Il n’y a pas que ces interpellations massives et illégales, il y a également des violences terribles. J’ai vu un commerçant, vers le Pont-Neuf, tabassé par des Brav-M. Ce sont des policiers, engagés volontaires, qui recherchent la violence et sont lâchés dans les rues de Paris avec des matraques, qui brisent des os, qui font des chasses à l’homme. Ce sont les anciens voltigeurs, ceux qui avaient tué Malik Oussekine en 1986 et qui ont été interdits." Et Arié Alimi craint un nouveau drame.

"J’ai vu une image hier place de la République, une grenade jetée en l’air, en cloche, qui explose sur la tête d’un manifestant, raconte-t-il. J’ai le sentiment que j’ai eu juste après le décès de Rémi Fraisse, ce jeune qui a pris une grenade sur la tête sur la zone de Sivens et qui en est mort. J’ai vraiment le sentiment que c’est ce qui est recherché aujourd’hui, une tragédie, un drame fatal, pour sortir d’une crise politique de laquelle le président n’arrive plus à sortir."