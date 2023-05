"C’est inacceptable et fallacieux": la colère de la FNSEA sur le nombre de vaches à réduire

Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau trouve "inacceptable" l’avis de la Cour des comptes sur le nombre de vaches en France, qu’elle juge trop élevé.

Trop polluantes et trop nombreuses. Les vaches, qui émettent des gaz à effet de serre en éructant, sont dans le viseur de la Cour des comptes, qui recommande de diminuer le cheptel français. Un avis qui irrite fortement et inquiète les éleveurs. Invité d’"Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Arnaud Rousseau, le nouveau président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), appelle à protéger la production française de viande bovine.

"On a besoin de protéger notre souveraineté, explique le successeur de Christiane Lambert. Depuis quelques jours, sur la viande bovine, on explique qu’il faut moins d’éleveurs. C’est inacceptable, ‘inentendable’. On consomme 1,5 million de tonnes de viande bovine tous les ans en France, dont près de 400.000 sont importées. Le sujet, c’est plutôt: comment on fait pour entretenir une activité de viande bovine en France, soutenir les éleveurs et réduire les importations."

"Il faut donner de la dynamique, renouveler les générations, parler à la société de la qualité de cette production, plutôt que d’expliquer doctement qu’il n’y a qu’à supprimer un certain nombre de producteurs et qu’on aura réglé le problème. C’est fallacieux de le penser, simpliste et ce n’est clairement pas acceptable pour le monde agricole" ajoute Arnaud Rousseau.

Près de 12% des émissions de gaz à effet de serre

Avec environ 17 millions de têtes aujourd'hui en France, l'élevage bovin pèse pour 11,8% des émissions de gaz à effet de serre du pays, premier producteur européen de viande bovine et deuxième troupeau laitier derrière l'Allemagne. Les vaches, en digérant, produisent et rotent du méthane, un gaz au pouvoir très réchauffant.