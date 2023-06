"Il faut sensibiliser": face à la sécheresse, le maire de Grasse fait payer l'eau plus cher cet été

Alors que les Alpes-Maritimes font déjà face à la sécheresse, la municipalité de Grasse a pris la décision de faire payer plus cher le m3 d'eau afin de sensibiliser ses administrés.

La sécheresse risque de toucher une bonne partie du pays cet été, alors que la pluie vient déjà à manquer dans certaines régions. Face à l’urgence climatique, il est fort probable que des coupures d’eau soient mises en place dans certains départements.

Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Grasse est en alerte sécheresse, comme tout le département. Le canal du Foulon, qui constitue la principale ressource d’eau de la ville, est déjà presque à sec.

Une différence de 40 centimes par m3

Pour sensibiliser la population à sa consommation, la municipalité a pris l’initiative d’augmenter ses tarifs de l’eau durant l’été. De juin à septembre, l’eau sera donc plus chère. Un couple avec deux enfants payant jusqu’ici 90 centimes le m3, paiera 1 euro de juin à septembre et 60 centimes d’octobre à mai.

Objectif sensibilisation, assure Jérôme Viaud, le maire de Grasse, dans "Les Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story . "Il n'y a pas d'enjeu financier mais en revanche, il faut sensibiliser et éduquer la population sur les enjeux de sécheresse avec ce qu'on vit dans notre département", plaide l'élu.

"L'intérêt pédagogique doit primer"

"C'est l’intérêt pédagogique qui doit primer. Mes petits-enfants, sont hyper sensibilisés à l’eau", note Zohra Bitan sur le plateau des "Grandes Gueules". De son côté, l'économiste Thomas Porcher craint que certains soient pénalisés: "Cela va créer des tensions alors que dans cette zone, il y a beaucoup de touristes. Si on commence à augmenter le tarif du m3, cela va pénaliser les familles nombreuses", prédit-il.

"On a des phénomènes de sécheresse de plus en plus difficiles et de plus en plus longs", martèle de son côté le maire de Grasse, promettant que le prix sera lissé en hiver quand les ressources en eau sont suffisantes. Jérôme Viaud appelle aussi à améliorer l'entretien des réseaux d'acheminement de l'eau, alors qu'on estime que chaque année, ce sont 937 millions de m3 qui sont perdus en raison de fuites sur les canalisations.