Sécheresse: la ville de Grasse augmente le prix de l'eau pour faire baisser la consommation

Une tarification saisonnière pour l'eau a été mise en place ce jeudi à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Les autorités font la promesse que l'"impact sera limité" sur la facture des consommateurs.

Un tarif spécial de l’eau pour faire face à la sécheresse. C'est ce qu'a décidé de mettre en place la communauté d’agglomération du pays de Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

L'idée est simple, inciter les usagers grassois à la "sobriété" quand la ressource se fait rare en augmentant le prix de l’eau pour faire baisser la consommation. Une mesure comprise, et même soutenue, par certains Grassois, comme Lionel.

“Pas une goutte de pluie depuis des mois. Je comprends qu’il faille augmenter les prix pour que les gens prennent conscience qu’on doit faire attention avec la consommation d’eau”, indique-t-il.

Et Lionel n’est pas le seul. Chaque habitant interrogé dit faire son maximum comme Patrick. “Sur la maison, on a installé des récupérateurs d’eau pour subvenir à nos besoins et avoir un jardin. Je sais que tout le monde ne le fait pas et que c’est important que ça se fasse. On ne ressentira peut-être pas l'augmentation des prix, du coup de notre côté. Et au contraire, on paiera moins cher le restant de l’année donc tant mieux”, assure-t-il.

Des prix lissés sur l'année

Car l’objectif de la communauté de communes n’est pas de pénaliser les petits budgets peu consommateurs d’eau, mais bien de sensibiliser, selon Christel Genet, chargée du service de l’eau et de l’assainissement du pays de Grasse.

“On voit les ressources qui baissent. Toucher au portefeuille, c’est aussi un levier d’action aujourd’hui”, explique-t-elle.

Et donc à l’année, pour les petits consommateurs, les prix seront lissés. “L’idée, c’est vraiment que, quand l’eau n’est pas disponible, elle soit plus chère. Et puis, on diminuera les tarifs à la saison hivernale”, appuie-t-elle.

Objectif, prioriser une utilisation minimale de l’eau alors que la ville de Grasse est classée en alerte sécheresse depuis le mois de mars.