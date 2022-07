Incendies en Gironde: une opération d'évacuation pour les animaux du zoo d'Arcachon

Face à l'incendie au sud du Bassin d'Arcachon, une opération d'évacuation des animaux du zoo de la ville a été lancée ce lundi.

Une opération d'évacuation pour les animaux du zoo d'Arcachon. Face à l'incendie au sud du Bassin, qui provoque d'énormes fumées aux alentours, les autorités ont demandé à la direction du parc de déplacer les quelque 1.000 animaux qui se trouvent dans le zoo.

"A la suite de recommandations des autorités, nous allons faire le maximum pour évacuer tous les animaux du zoo du Bassin d'Arcachon. Les opérations de mise en caisse pour le transport ont débuté", a déclaré à l'AFP, ce lundi après-midi, la directrice de l'Association française des parcs zoologiques (AFdPZ) Cécile Erny.

Le zoo du Bassin d'Arcachon est fermé depuis vendredi dernier. Tous les accès routiers avaient été fermés par prévention en raison de l’incendie. Un poste de commandement des secours a été installé au zoo.

15.000 personnes évacuées en Gironde ce lundi

Avec des températures supérieures à 40°C et du vent, les incendies continuent de gagner du terrain en Gironde. Selon la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, 10.500 hectares ont brûlé et 15.000 personnes supplémentaires ont été évacuées ce lundi. Notamment dans deux quartiers de La Teste-de-Buch, les Miquelots (environ 5.000 personnes), dans le sud de la ville, et le Pyla-sur-Mer (environ 3.000 personnes), plus à l'ouest.