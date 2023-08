Canicule: les températures remontent toute la semaine, trois départements en vigilance orange

Sur toute la France, la température va grimper cette semaine avec la chaleur qui remonte d'Espagne, pays qui vit une intense canicule depuis le début de la semaine.

47°C à Valence, en Espagne. Un record historique, dans ce pays qui subit une canicule intense depuis lundi. Une masse d'air chaud qui remonte sur la France et fait grimper les températures: entre 34 à 36°C sur le Lyonnais, 35 à 37 °C au sud de la Drôme et de l'Ardèche, samedi.

Météo France a placé en vigilance orange canicule, le département du Rhône puis ceux de l'Isère et de l'Ain à partir de dimanche midi. Ce dimanche, les 30 degrés devraient être largement dépassés dans le Rhône, l'Ain et l'Isère, ainsi qu'en début de semaine. À Lyon, 36°C sont prévus à Lyon, lundi et mardi.

+6°C par rapport aux moyennes de saison

La chaleur s'installe dans la durée et sur toute la France. En fin de semaine, le thermomètre dépassera de plus de 6°C les moyennes de saisons: 31 à 35°C sont prévus jeudi, d'Orléans à Toulouse, les 37°C seront atteints, à l'est, à Montélimar. Dans le Nord, les températures se rapprocheront des 30°C, alors qu'il n'y a que 23°C à Lille ce dimanche.

Pour la semaine du 21 août, un risque de canicule notamment sur les régions au sud de la Loire, du sud-ouest en allant vers la vallée du Rhône. Météo France prévoit même des températures nettement supérieures aux moyennes de saisons, jusqu'au 10 septembre.

Les réflexes à avoir en cas de canicule :

- boire de l'eau

- ne pas sortir aux heures les plus chaudes

- se mouiller le corps plusieurs fois par jour.