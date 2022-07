Météo: vers des températures supérieures à 40°C à partir du 12 juillet

Agro-climatologue, Serge Zaka explique ce jeudi dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue la semaine prochaine en France.

Ça va encore chauffer. Après avoir été touché par une canicule précoce à la mi-juin, la France doit se préparer à voir grimper à nouveau la température la semaine prochaine. "On risque d’avoir de nouveau une goutte froide qui va s’installer au large de la péninsule ibérique, explique l’agro-climatologue Serge Zaka ce jeudi dans ‘Apolline Matin’ sur RMC et RMC Story. On va avoir des températures qui vont remonter au-dessus des 40 degrés pendant plusieurs jours sur la France, à partir du 12 juillet. Il y aura une accentuation de la chaleur et toujours ce vent qui sera présent. Et on a une sécheresse record depuis les années 60 au moins. On a trois, quatre semaines d'avance sur le niveau de sécheresse habituel."

"Les modèles de prévision prévoient à 80% de probabilité d'avoir plus de 35 degrés sur une grosse partie de la France et à 40% d'avoir plus de 40 degrés dans le sud-est, précise Serge Zaka. On va certainement avoir des départements qui vont passer en alerte orange d’ici la semaine prochaine. C’est encore loin, mais les tendances sont plutôt pessimistes."

Moins de 50 mm de pluie à Marseille depuis le 1er janvier

Une météo qui va encore accentuer la sécheresse et augmenter les risques d’incendies. "Cela fait déjà trois mois qu’on observe des températures au-dessus des normales dans le sud de la France, particulièrement exposé au risque incendie, souligne l’agro-climatologue d’ITK. Il n’y a aucun répit, pas de précipitation. À Marseille, il est tombé moins de 50 mm de pluie depuis le 1er janvier. C’est ce qu’il est censé tomber en un mois et là ça fait six mois. On a un déficit de 72 % de précipitations à Marseille. C'est déjà le record et ça va s’accentuer, ce n'est pas près de s'arrêter."