"On n’a pas fait la vidange": des professionnels des Pyrénées-Orientales économisent déjà l'eau

La préfecture des Pyrénées-Orientales va prendre des mesures "difficiles" d'ici la fin de semaine face à la sécheresse. Des professionnels et notamment des directeurs de golfs ont présenté au préfet des pistes pour réduire la consommation d'eau.

Les Pyrénées-Orientales sont actuellement le département le plus impacté de France par la sécheresse. Et la situation est critique, avec un mois d'avril qui est "le plus sec depuis 1959" selon la préfecture.

Pour lutter contre cette sécheresse, des professionnels ont présenté des mesures ce mardi au préfet. Comme l’utilisation de l’eau divisée par quatre dans les campings. Et les golfs vont réduire de façon spectaculaire l’arrosage. Au golf de Saint-Cyprien, le propriétaire Thibault Lormand a tranché. Il a pris une décision responsable en arrosant très peu son parcours.

“Nous avons présenté une économie de 90 à 95% de notre consommation antérieure pour arriver à n’arroser uniquement que les greens qui représentent 0,87% de la surface totale du golf”, explique-t-il.

"On se doit de le faire"

A quelques kilomètres de là, comme beaucoup de ses collègues, Manu Bay, le directeur du camping des Galets à Argelès sur Mer, a décidé de frapper fort.

“On vise 30% d’économie, c’est ambitieux mais c’est réalisable, et avec toutes les mesures mises en place, on y arrivera. En tant qu’association responsable et engagée, on se doit de le faire”, assure-t-il.

Egalement l’un des responsables de la fédération de l’hôtellerie de plein air des Pyrénées-Orientales, il a pris une mesure radicale pour ce début de saison. “Concrètement, cette année, on n’a pas fait la vidange annuelle du bassin, on a simplement refiltré, retraité. L’eau est nickel mais sans être neuve”, détaille-t-il.

Une décision qui étonne Karine, en vacances dans la région. “Que l’eau ne soit pas changée quotidiennement vu le nombre de campeurs et de gens qui vont dans l’eau, c’est quand même nécessaire”, estime-t-elle.

Le plan définitif des mesures décidées par le préfet sera détaillé ce jeudi en milieu d’après-midi. Elles toucheront essentiellement les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la vie quotidienne.