Provence-Alpes-Côte-d'Azur: au moins 30 morts de plus pendant la deuxième canicule de juillet

Selon les premières estimations de l’Agence de Santé Publique, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a enregistré 30 décès de plus que la normale pendant la deuxième canicule de l’été, soit du 17 au 26 juillet. Au niveau national, en revanche, aucune surmortalité n’a été enregistrée. Ces chiffres restent toutefois à consolider.

Cette canicule a frappé "dix départements du sud-est", des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, soit "11,8% de la population" de l'Hexagone, entre 3 et 7 jours selon les départements.

Phénomène dont la fréquence est amplifiée par le réchauffement climatique, une canicule se définit par une période de chaleur prolongée sans interruption, le jour et la nuit, pendant plusieurs jours.

Les estimations de Santé publique France sont encore préliminaires à plusieurs titres. Elles se basent, par exemple, sur des données de mortalité qui ne sont pas encore complètes. Surtout, elles n'évaluent pas exactement les morts directement dues aux canicules. Elles ne permettent, pour l'heure, que d'indiquer à quel point l'ensemble des décès a dépassé la normale pendant cette période.

"Aucun accident du travail mortel en lien possible avec la chaleur n'a été notifié" par la direction générale du travail dans la zone et période concernée, précise Santé publique France.

Lors de la première canicule, du 7 au 13 juillet, "au moins 80 décès en excès toutes causes confondues" avaient été estimés dans les départements concernés, soit une vingtaine de départements français. L'agence faisait alors état de deux décès pouvant être considérés comme des accidents de travail liés à la chaleur.

Santé publique France prévoit de donner à la fin de l'été un bilan de la surmortalité sur l'ensemble de la saison, ainsi qu'une première estimation des morts uniquement attribuables à la chaleur.

Les conseils en cas de canicule :



- Buvez de l'eau plusieurs fois par jour

- Continuez à manger normalement.

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

- Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrière.

- Limitez vos activités physiques et sportives.

- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

- Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.

- Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.

- Pour en savoir plus, consultez le site https://sante.gouv.fr/