Dissolution des "Soulèvements de la Terre": "C’est une tentative de diversion" accuse l’association

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a engagé la dissolution de l’association écologiste "Les Soulèvements de la Terre", dont il dénonce la responsabilité dans les violences à Sainte-Soline samedi dernier. Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Basile Dutertre, porte-parole de l’association, dénonce "une tentative de diversion".

Une association écologiste, "Les Soulèvements de la Terre", vers la dissolution. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a engagé la procédure ce mardi, trois jours après les violents affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) entre des manifestants contre une méga-bassine et les forces de l’ordre, qui ont fait plusieurs blessés graves. Un homme de 32 ans se trouve toujours dans le coma. Gérald Darmanin a insisté à l’Assemblée nationale sur "l'extrême violence de groupuscules fichés par les services de renseignement parfois depuis de très nombreuses années, comme le groupement de fait ‘Soulèvements de la terre’", un des organisateurs de la manifestation à Sainte-Soline.

Selon une note du ministère de l'Intérieur datée de mardi, "Soulèvements de la terre" (SLT) "incite et participe à la commission de sabotages et dégradations matérielles". Créé en 2021 par des "membres de l'ultragauche issue de l'ex- ZAD (zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes" en Loire-Atlantique, SLT a bâti, selon cette note, "le concept de ‘désarmement’ destiné à faire accepter la pratique de l'écosabotage".

"Cette annonce de dissolution est pour nous une tentative de diversion, qui vise à masquer plusieurs choses qui sont bien plus graves et que révèlent la manifestation de Sainte-Soline samedi dernier, accuse Basile Dutertre, porte-parole des ‘Soulèvements de la Terre’, dans ‘Apolline Matin' ce mercredi sur RMC et RMC Story. La première, c’est le thème de l’eau. On traverse une sécheresse historique et ce n’est pas que le début. C’est l’une des manifestations les plus dramatiques du changement climatique, donc il est normal que des mouvements se développent pour défendre l’eau contre l’accaparement. Deuxième diversion, pour essayer de faire oublier la stratégie désastreuse du maintien de l’ordre. En mettant les violences sur le dos d’une minorité imaginaire, on vise à relativiser ce qu’il s’est passé. C’est un contre-feu médiatique."

"C’est lié à la stratégie du maintien de l’ordre en France"

Interrogé sur la responsabilité des "Soulèvements de la Terre" dans les incidents à Sainte-Soline, Basile Dutertre ne répond pas directement. "Cela fait plus d’un an qu’on demande la suspension des travaux et l’ouverture d’une concertation. Et on accuse une minorité soi-disant d’ultra-gauche d’être responsable de la violence qui est produite par la méthode gouvernementale. Si le gouvernement avait entamé une concertation sur la question de l’eau à l’échelle des Deux-Sèvres, il n’y aurait jamais eu de tels affrontements."

"Nous, ce que nous faisons, c’est une grande manifestation avec des milliers de personnes, à l’appel de 110 organisations, avec des syndicats, des partis politiques, des associations environnementales, ajoute le porte-parole des ‘Soulèvements de la Terre’. Comme dans toute manifestation, il y a des débordements. Est-ce que vous tenez la CGT pour responsable? Moi, je pense que c’est une mauvaise analyse. Depuis 2016, il y a une stratégie du maintien de l’ordre qui encourage, suscite, ce type de tension. En Allemagne, sur la manifestation contre les mines de charbon, vous n’avez pas du tout vu les mêmes images. Pourquoi il y a ce niveau de tension? C’est parce qu’il est posé par la police. Le mouvement écologiste, ce n’est pas dans ses habitudes, ça. C’est lié à la stratégie du maintien de l’ordre en France. C’est la conséquence. Il faut que le gouvernement assume ses responsabilités."