Sécheresse: 85 communes privées d'eau, le niveau des nappes phréatiques en cause

Malgré un été arrosé, la sécheresse continue de frapper la France, notamment à cause du niveau des nappes phréatiques, toujours très bas puisqu'elles ne se sont pas rechargées cet hiver. 85 communes connaissent, ce week-end, une coupure d'eau à cause de cette sécheresse.

S'il a beaucoup plu au mois de juillet, ce n'a pas été suffisant pour recharger les nappes phréatiques. La situation au niveau de la sécheresse s'est même légèrement aggravée par rapport au mois de juin. 72% des nappes phréatiques sont sous les normales de saison au 1er août selon des chiffres dévoilés jeudi par le ministère de la Transition écologique, contre 68% un mois auparavant.

Dans 85 communes en France, il n'y a plus d'eau: 67 sont approvisionnées par des camions-citernes, le reste par des bouteilles d'eau, soit une dizaine de plus qu'il y a une semaine. A la fin de l'été dernier, un millier de communes s'étaient retrouvées en difficulté dont près de 750 alimentées par citerne ou bouteilles d'eau.

Les zones en crise sont réparties dans 32 départements: la Loire-Atlantique, le centre, sur l'axe Bordeaux-Toulouse ou encore l'arc entre les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Dans ces communes, il est interdit de remplir sa piscine, de laver sa voiture et l'arrosage est limité. 20 autres départements sont, eux, en alerte renforcée. Pour savoir si votre commune est concernée, il faut aller sur le site gouvernemental vigieau.gouv.fr.

"Pour la sécheresse agricole, on est 1.000 fois mieux que l'an dernier. Vu qu'il a beaucoup plus plu, on est en déficit, certes, mais moins en déficit. Mais les arrêtés sécheresse concernent les nappes phréatiques, l'eau en profondeur" explique selon l'agroclimatologue Serge Zaka.